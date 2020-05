As autoridades mexicanas apreenderam mais de 15.000 tartarugas, incluindo exemplares de espécies em perigo de extinção, que iam ser enviadas para a China.

As 15.000 tartarugas de água doce estavam dentro de 158 caixas de madeira, num carregamento que foi inspecionado na terça-feira, no Aeroporto Internacional da Cidade do México.

Cerca de 260 animais estavam já mortos dentro das caixas.

As autoridades de proteção ambiental divulgaram que as caixas tinham exemplares de várias espécies, como a tartaruga de orelha vermelha.

O carregamento não tinha quaisquer documentos ou licenças e os seus responsáveis não conseguiram provar a proveniência legal dos animais.

Por isso, as autoridades apresentaram na Procuradoria-Geral da República mexicana uma queixa pelo crime de tráfico de animais selvagens.