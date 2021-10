A queda de um avião na região de Tatarstan, na Rússia, provocou este domingo pelo menos 16 mortos e sete feridos.

De acordo com a agência Reuters, o Ministério das Situações de Emergência russo confirmou que seguiam 23 pessoas a bordo da aeronave L-410.

Na manhã de domingo recebemos a informação sobre a queda de uma aeronave perto da cidade de Menzelinsk. As informações ainda são preliminares e as autoridades estão a caminho do local", pode ler-se no comunicado.