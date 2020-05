O número de mortes por Covid-19, em cerca de 14 países (incluindo Portugal), pode ser 60 por cento superior ao reportado oficialmente pelas autoridades de saúde de cada país, segundo uma análise do Financial Times.

De acordo com a publicação, existem 45 mil mortes por explicar, uma vez que este número está acima do normal para esta altura do ano. A publicação sublinha que apenas foram reportados 77 mil óbitos por Covid-19, quando o número total ascendeu a 122 mil.

Caso estes números fossem contabilizados, o número total de mortes pelo novo coronavírus passaria de 201 mil para 318 mil, no conjunto dos países analisados.

Para calcular o acréscimo de mortes, o Financial Times comparou o número total de óbitos que ocorreram em março e abril deste ano, com os registados nos mesmos meses entre 2015 e 2019, tendo em conta todas as causas de morte. Contas feitas, morreram mais 45 mil pessoas.

Entre os países analisados estão a Áustria, França, Bélgica, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Holanda, Suécia e Suíça. De acordo com a publicação, à exceção da Dinamarca, todos os países têm um aumento de mortes por explicar.

Algumas destas mortes podem ser resultado da relutância das pessoas em deslocar-se aos hospitais durante esta crise pandémica, com medo de contraírem o novo coronavírus, mas o excesso de mortalidade é tão alto que a análise sugere causas diretamente relacionadas com o vírus e não com situações paralelas.