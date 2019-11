A atriz da Broadway, Laurel Griggs, morreu no passado dia 5, com apenas 13 anos, após um ataque de asma. A notícia foi avançada este domingo pelo próprio pai.

Em declarações à CNN, Andrew Griggs revelou que Laurel lutou contra a asma durante dois anos.

A atriz sofreu um ataque de asma e, após algumas complicações, teve de ser transportada de urgência para o hospital Mount Sinai, em Nova Iorque. Duas horas depois, entrou em paragem cardio-respiratória, acabando por morrer.

Acredito que a equipa fez tudo o que pôde" confessou o pai, acrescentando que tudo "aconteceu de repente".

O funeral aconteceu na passada sexta-feira, em Manhattan, de acordo com um obituário, e contou com a presença de mais de 1000 pessoas.

Outra cerimónia fúnebre, mais privada, aconteceu no Arte Café, no bairro de Chelsea. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes para prestar homenagem.

As doações em memória de Laruel serão feitas à Broadway Cares, uma organização sem fins lucrativos que angaria dinheiro para as vítimas de SIDA.

Laurel Griggs estreou-se na Broadway, com apenas seis anos, ao interpretar Polly em "Cat on a Hot Tin Roof" e contracenando com Scarlett Johansson. Desde então participou em mais de 1000 espetáculos da Broadway.