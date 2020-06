Black Lives Matter. O movimento ativista internacional que foi fundado em 2013, encontra por estes dias nova força, após a morte de George Floyd , um cidadão afro-americano, às mãos da polícia dos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota.

À morte deste homem somam-se várias outras de pessoas negras às mãos de polícias brancos, todas elas gerando indignação. A de Floyd não foi exceção e tem sido palco de uma onda de protestos que duram há vários dias em várias cidades dos EUA e até já chegaram à Europa, às cidades de Londres e Berlim, por exemplo.

Perante esta situação, várias figuras públicas e várias empresas têm-se manifestado contra o que se passou e pedem rigorosas mudanças na forma como a polícia trata as pessoas negras nos Estados Unidos. A trazer ao de cima a bandeira do movimento #BlackLivesMatter, várias plataformas digitais também se quiseram "fazer ouvir".

Além das frases de apoio, mudaram as cores dos seus logótipos. Os tons coloridas deram agora lugar ao preto, como forma de luto e de protesto.

Foi o caso do Twitter, que referiu que o racismo não adere à distância social.

Amid the already growing fear and uncertainty around the pandemic, this week has again brought attention to something perhaps more pervasive: the long-standing racism and injustices faced by Black and Brown people on a daily basis. 🧵 pic.twitter.com/8zKPlDnacY

Também o Instagram se juntou ao movimento ao mostrar apoio à comunidade negra e a dizer que é contra qualquer tipo de racismo.

#ShareBlackStories

We hear you, we see you and we are with you.

We stand against racism. We stand with our Black community — and all those working toward justice in honor of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery and far too many others whose names will not be forgotten. pic.twitter.com/QvSvFG056H