A Organização Mundial de Saúde (OMS) reagiu esta quinta-feira à decisão dos Estados em apoiar o levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19.

Para o diretor-geral da OMS, esta é uma decisão que pode mudar o curso da pandemia, permitindo o acesso equitativo aos fármacos desenvolvidos.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr