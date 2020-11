O Irão manifestou-se, esta quarta-feira, disponível para regressar "automaticamente" e respeitar integralmente o acordo sobre energia nuclear se a futura administração norte-americana de Joe Biden levantar as sanções contra Teerão.

Algumas coisas podem ser feitas automaticamente ", disse o chefe da diplomacia iraniana Mohmmad Javad Zarif, numa entrevista publicada por um jornal governamental do Irão.

Se os Estados Unidos respeitarem a resolução (2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas), sobre o levantamento das sanções e dos obstáculos às atividades económicas do Irão, o Irão, assim que for feito o anúncio, respeitará os seus compromissos", disse.