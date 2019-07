O príncipe Laurent da Bélgica atendeu uma chamada de telemóvel enquanto tocava o hino nacional. O episódio aconteceu durante a cerimónia de comemoração dos 188 anos da independência do país. O comportamento de Laurent está a ser criticado pelos cidadãos belgas.

Com Laurent estava a sua mulher, a princesa Claire, que não escondeu a insatisfação, perante o comportamento do marido. A princesa chega mesmo a tocar no braço de Laurent, mostrando-lhe o seu desagrado.

As cerimónias foram presididas pelo rei Filipe (irmão mais velho de Laurent) e pela rainha Matilde. Os monarcas também mostraram o aparente desconforto com a situação.

Prince Laurent talks on the phone during parade on national holiday. King Filip and Queen Mathilde seem to notice and look in his direction. His wife, Princess Claire, also seems to make it clear to him that this is not acceptable. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Dh9TOUWz5u — Royally_Petite 🌺 (@RoyallyPetite) July 22, 2019

As reações não se fizeram esperar. Várias publicações no Twitterbrincaram com a situação, com muitos cidadãos a acusarem o príncipe de desrespeito.

É incrível como ele se comporta mal todos os anos na parada militar. O seu comportamento é tão provocante e passivo-agressivo que parece que ele procura a rejeição. Algo parece errado com a sua personalidade”, disse um cidadão belga no Twitter.

It’s fascinating how he misbehaves every year at the military parade. His behaviour is so provocative and passive aggresive, it’s like he is looking for rejection or something. Something seems wrong with his personality. — RoyalArjan (@RoyalArjan) July 22, 2019

As críticas surgiram também de alguns analistas da monarquia europeia. Patricia Treble, especialista na matéria, faz referência a Laurent como uma espécie de ovelha negra na família real da Bélgica.

Every family has a Prince Laurent....that's what makes family gathering so interesting https://t.co/QPi1YdiEeN — Patricia Treble (@PatriciaTreble) July 21, 2019

Esta não é a primeira vez que Laurent se envolve em polémicas. Em 2017, e na sequência de uma confusão diplomática, o Governo decretou um corte de 15% no salário do príncipe.

Mais recentemente, tem sido feita referência a várias dívidas por parte da empresa de Laurent. O valor em falta ronda os 450 mil euros.

A independência belga marca o dia em que as tropas holandesas deixaram o território da Bélgica.