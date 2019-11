Esta quarta-feira milhares de pessoas nos Estados Unidos ficaram surpreendidas ao verem que tinham recebido no telemóvel mensagens do dia dos namorados, oito meses depois.

As mensagens foram enviadas no dia 14 de fevereiro deste ano, mas chegaram com o carimbo de data e hora de quarta-feira.

O problema ocorreu em todas as principais operadoras dos EUA e afetou os dispositivos Apple e Android.

A Syniverse, que presta serviços para as principais empresas de telecomunicações, atribuiu o erro a um "ciclo de manutenção interno".

Milhares de clientes da empresa recorreram ao Twitter para expressar as suas frustrações com a confusão gerada pelas mensagens.

So I got a text from my wife at 3:40am that she never sent. I work on software that sends out automated SMS's, and have received a bunch of notes from customers today about receiving unexpected messages. And a twitter search for "ghost text" shows a lot of results.

Outro utilizador do Twitter teve um momento constrangedor ao reparar que às 2:30 da manhã de quarta-feira tinha acabado de enviar uma mensagem à sua ex-namorada: “ela fez um vídeo nosso muito querido no dia de São Valentim. Ela pensou que eu não tinha respondido, o que levou, entre muitas outras coisas, a umas férias estragadas”.

So at 2:30am, my phone decided to send a text to my ex-girlfriend....from 9 months ago. She made this really sweet video of us for Valentines Day. She thought I didn't respond so that led to, among other things, a ruined holiday.



So, you know, that's how TODAY is going 😂😭😑