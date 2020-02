Uma tempestade de areia deixou as lhas Canárias, Espanha, envoltas numa névoa de pó alaranjada, num fenómeno meteorológico que é conhecido como "calima".

Durante o fim de semana, os ventos fortes chegaram a atingir os 160 quilómetros por hora e levaram areia do deserto do Saara até ao arquipélago. Deflagaram vários incêndios e os aeroportos de La Palma, Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria foram obrigados a encerrar, causando grande transtorno aos turistas que escolheram estas ilhas para passar umas miniférias do Carnaval.

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos da tempestade que vários utilizadores descreveram como "apocalíptica".

Esta segunda-feira, os aeroportos começaram a retomar as operações, mas as autoridades locais mantêm-se em alerta.

Durante o dia de hoje, os ventos ainda poderão superar os 90 quilómetros por hora em Lanzarote e Fuerteventura e as escolas vão estar fechadas.