A tempestade Dennis atingiu o Reino Unido nos últimos dias com chuva intensa e vento forte, tendo já provocado pelo menos duas vítimas mortais. Uma tempestade que desencadeia o caos nos transportes, com centenas de voos a serem cancelados.

No sábado, um Airbus A380 da companhia aérea Etihad teve de lutar contra as rajadas de vento para conseguir aterrar no Aeroporto de Heathrow, em Londres.

Nas imagens divulgadas, é possível ver a força do vento a abanar o maior avião de passageiros do mundo, que se viu obrigado a fazer uma aterragem de lado.

A aeronave fez o trajeto Abu Dhabi/Londres.