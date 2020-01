Vários habitantes e bombeiros na Austrália celebraram esta quinta-feira o regresso da chuva em zonas devastadas pelos incêndios históricos.

A chuva caiu em alguns fogos ativos e aliviou o esforço dos bombeiros que combatem um dos maiores incêndios das últimas décadas.

No entanto, os meteorologistas dizem que ainda não é claro se a chuva vai continuar a cair nas zonas mais afetadas pelas chamas, ou se a precipitação será suficiente para fazer a diferença nas zonas mais danificadas pela seca.

Até ao momento, as autoridades indicam que a chuva não é suficiente para apagar os fogos e as trovoadas têm provocado novas chamas.

Os incêndios queimaram várias zonas de vegetação responsável por absorver a precipitação excessiva.

O Serviço de Emergência do Estado de Vitória publicou no Facebook várias imagens que mostram os estragos feitos pelo mau tempo.

Algumas zonas de Melbourne foram atingidas por 77 milímetros de chuva, causando inundações e estragos.

Em Nova Gales do Sul, mais de dez mil casas e estabelecimentos ficaram sem luz. No entanto, o mau tempo ajudou alguns bombeiros a combater as chamas.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K