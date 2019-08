Uma tempestade fez com que caíssem pedras de granizo do tamanho de bolas de ténis sobre Alberta, no Canadá, na passada sexta-feira. Há relatos de estragos em habitações devido ao temporal.

A cidade de Edmond foi particularmente afetada pela tempestade e foi emitido um alerta por causa de possíveis tornados, sendo que os ventos chegaram a ultrapassar os 70 km por hora. Este fenómeno atmosférico não se verificou, mas choveram algumas pedras de granizo com mais de 10 centímetros que causaram estragos.

Imagens de pedras de granizo do tamanho de bolas de basebol e ténis inundaram as redes sociais.

#Hail #Storm in #Edmonton after a hot day. Just finished my bike ride home when the sky opened. Some hail was the size of tennis balls and with spikes. #YEG #weather pic.twitter.com/Q1oDYpwIf6 — Osmar Zaiane (@ozaiane) August 3, 2019

Y’all!!!!!! LOOK AT THIS HAIL THAT JUST LANDED IN MY FRONT YARD!!! #edmonton pic.twitter.com/Gi0Q24oKaZ — Antonia Musso (@robotonia) August 3, 2019

Never seen this big. Hail storm in West Edmonton pic.twitter.com/voAtEMzh6V — MayangK (@MayangKal) August 3, 2019

Edmonton hail. Feel like I risked my life running out to grab these #edmweather #hail pic.twitter.com/RYb7QT6954 — Thomas van Sloten (@SlotenThomas) August 3, 2019

Um utilizador do Twitter mostrou os danos causados pelas pedras de granizo do tamanho de "bolas de golfe".