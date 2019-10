As chuvas torrenciais que atingiram a Catalunha durante a última noite já provocaram duas vítimas mortais e dois desaparecidos. Os bombeiros estiveram durante a noite a tentar localizar pessoas, mas foi esta manhã que acabaram por encontrar, na praia Caldes d'Estrac, o corpo de um homem de 75 anos. Tinha sido levado pela força da água, durante a madrugada, na zona de Arenys de Munt.

Treballem per identificar el cos sense vida d'una persona localitzat a la platja de Caldes d'Estrac https://t.co/CMPAVdW6oQ pic.twitter.com/NqbvLgDbkX — Mossos (@mossos) October 23, 2019

A segunda vítima mortal foi confirmada pelo autarca do município de L'Hospitalet de Llobregat. Um homem de 52 anos, que foi atropelado junto à estação de Renfe. Os Mossos d'Esquadra, a polícia regional da Catalunha, está a investigar o caso.

Há ainda registo de duas pessoas desaparecidas. Segundo o La Vanguardia, uma mãe, com cerca de 70 anos, e um dos filhos, com 40 anos, que moravam num bungalow. Estão desaparecidos desde as 22:47 (horas locais, menos uma hora em Lisboa). Os Mossos também estão a realizar diligências para localizá-los.

O escuro da noite dificultou as buscas dos bombeiros e da polícia, que foram retomadas esta manhã com o apoio de meio aéreos e submarinos.

Vilaverde foi uma das zonas mais afetadas pela tempestade.