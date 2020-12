Mais de mil veículos ficaram presos num engarrafamento no Japão há quase dois dias. A situação foi causada por uma tempestade de neve que está a atingir o país.

De acordo com os relatos da imprensa local, o atrelado de um carro ficou preso na neve, dando assim origem a uma fila com uma extensão superior a 16 quilómetros, numa das principais estradas de ligação à capital, Tóquio.

As autoridades estão a tentar desbloquear os veículos, um a um, com recurso a maquinaria pesada e a equipas de resgate. Entretanto, começou a ser distribuída comida, combustível e cobertores aos condutores.

Um incidente semelhante foi registado numa outra estrada próxima. Nesta situação, que já foi resolvida, formou-se uma fila de trânsito com cerca de 300 carros.

Segundo a agência meteorológica japonesa, a tempestade de neve deverá prolongar-se ao longo do fim de semana, o que promete complicar o trabalho das autoridades. Devido a este fenómeno, cerca de dez mil casas no norte e oeste do Japão estão sem eletricidade.