Pelo menos 20 pessoas já morreram devido ao mau tempo esta semana em Itália, com os ventos violentos e as chuvas muito fortes a arrasarem também hectares de florestas, anunciaram na sexta-feira as autoridades.

A região de Veneto, no nordeste, foi particularmente atingida, com centenas de árvores derrubadas nas encostas das montanhas Dolomitas, após os ventos muito violentos que sopraram na quinta-feira.

É como após um tremor de terra”, declarou o governador desta região, Luca Zaia.

Cerca de 160 mil pessoas estão sem eletricidade na região de Veneto.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram, uma mulher de 87 anos e uma turista alemã de 62 anos, atingidas por um relâmpago na Sardenha.

Estas mortes somam-se às 18 que as intempéries já tinham provocado desde o início da semana, segundo um comunicado da Proteção Civil.

O nível de alerta manteve-se elevado em Veneto, enquanto os meteorologistas esperam novas chuvas e ventos durante o fim de semana.

Mais a sul, a Sicília sofreu igualmente inundações e várias estradas ficaram cobertas. As escolas estão também fechadas, tal como muitos parques.

A proteção civil italiana classificou esta vaga de mau tempo como “uma das situações meteorológicas mais complexas dos últimos 60 anos”.

Na segunda-feira, Veneza sofreu uma das piores subidas das águas da sua história recente com a velocidade do vento a atingir os 180 quilómetros por hora.