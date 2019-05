Um conjunto de tempestades atingiu os Estados Unidos na noite desta quarta-feira, deixando um rasto de destruição e matando três pessoas. Os tornados afetaram a região centro, entre os estados do Oklahoma e do Illinois.

As três vítimas mortais foram registadas no estado do Missouri, o mais afetado, estando as autoridades a apurar as consequências da catástrofe.

Law enforcement can confirm three fatalities in the Golden City area of Barton County and several injuries in the Carl Junction area of Jasper County. #MoWx#GoldenCity #CarlJunction — MO Public Safety (@MoPublicSafety) May 23, 2019

Um dos maiores tornados foi anunciado pela polícia de Jefferson City pouco antes da meia-noite. Na nota à população, as autoridades confirmaram um “violente tornado”, pedindo à população da capital do Missouri, onde vivem cerca de 40 mil pessoas, que encontrasse um abrigo o mais rápido possível.

1147 pm - Jefferson City MO - Violent tornado confirmed - shelter now!#midmowx — NWS St. Louis (@NWSStLouis) May 23, 2019

Várias pessoas ficaram presas nas suas casas e os vídeos feitos pela população confirmam o caos nas ruas.

Ambulâncias, carros tombados e vários estragos são visíveis nas filmagens que foram partilhadas.

BREAKING: We’re getting our first look at damage in #JeffersonCity. This Best Western off Highway 54 has downed power lines, tree branches and on overturned truck in its parking lot. @KOMUnews pic.twitter.com/EWXPi6rXwz — Spencer Humphrey (@SHumphreyTV) May 23, 2019

De acordo com o Serviço Nacional de Metereologia dos Estados Unidos, o tornado mais destrutivo ter-se-à deslocado a uma velocidade de 64 km/h.

Nos últimos cinco dias houve registo de mais de 130 tornados naquele país. As autoridades começam agora a alertar para a eventualidade de cheias nas cidades afetadas.

As autoridades continuam a emitir avisos de hora a hora à população, aconselhando todos os habitantes das regiões afetadas a não saírem de casa. A previsão é de que aquela zona continue a ser afetada por tornados ao longo do dia.

O tornado de quarta-feira no Missouri aconteceu, precisamente, oito anos depois de uma das mais violentas tempestades na história dos Estados Unidos. Em 2011 morreram 161 pessoas naquela região.