Quase mil pessoas estão em quarentena no hotel H10 Costa Adeje Palace, na cidade de Tenerife, em Espanha, devido ao novo coronavírus, que teve origem na China.

Impedidos de sair do local, muitos dos hóspedes aproveitam o dia para se divertirem, com a piscina a ser um dos locais prediletos. Imagens partilhadas por turistas mostram como é passado o dia no hotel, sendo que uma delas até faz uma espécie de um diário através do Instagram.

Viémos cá para fora, está um dia lindo", refere Stephanie Hannay num dos vídeos.

Através da mesma conta de Instagram, é possível ver o momento de uma das refeições, com várias pessoas a utilizarem máscara. Na publicação, Stephanie Hannay refere que o hotel ofereceu champanhe a todos os que ali estão alojados.

O hotel foi colocado em quarentena na passada segunda-feira, depois de um médico italiano ter testado positivo para a epidemia.

As autoridades portuguesas já confirmaram que não existe qualquer cidadão português entre as pessoas que estão em quarentena.

Quatro dos casos que foram registados em Espanha tiveram origem em Tenerife, a maior ilha das Canárias.