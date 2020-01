Uma criança foi filmada a andar no parapeito de um 4º andar num prédio em Tenerife, Espanha. Segundo a página de Facebook “I Love Tenerife”, onde o vídeo foi divulgado, a menor saltou pela janela enquanto os pais estavam a tomar um banho.

De acordo com a Sky News, as imagens foram captadas pela filha de um turista hospedado num prédio perto, na zona da praia Paraiso, enquanto o pai tentava comunicar com as autoridades e a segurança do edifício onde a menina estava, para alertar sobre o que se estava a passar.

Segundo a mesma fonte, tudo aconteceu no passado sábado. A criança sai por uma janela e segue pelo parapeito até uma varanda. Só que, em vez de saltar para essa varanda, decide voltar para trás e entrar pela janela de onde tinha saído.

A identidade e idade da menor não é conhecida.