Os Estados Unidos disseram na quarta-feira não ter "nenhuma intenção hostil" em relação à Coreia do Norte e renovaram o apelo ao diálogo após o líder norte-coreano ter apelidado de fachada as propostas dos EUA para conversações.

A nossa política é prosseguir uma abordagem gradual e prática da diplomacia séria e sustentada com a Coreia do Norte", disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.