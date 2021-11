O suspeito de raptar Cleo Smith foi transferido, nesta sexta-feira, para uma prisão de segurança máxima, em Perth, capital da Austrália Ocidental.

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi acusado, na quinta-feira, de raptar a menina de quatro anos, entre outros crimes.

Cleo Smith foi resgatada na madrugada de quarta-feira pela polícia, ao fim de quase três semanas de buscas, depois de ter desaparecido quando acampava com a família, em Carnarvon.

O alegado raptor foi transferido por questões de segurança, uma vez que não só sofreu ferimentos autoinfligidos que levaram a duas hospitalizações durante o curto espaço de tempo que esteve detido em Carnarvon, como foi tornada pública a sua obsessão por bonecas.

A poxlícia australiana considerou, por isso, que são "razões óbvias" que justificam a sua transferência da pequena cidade costeira, a quase mil quilómetros de Perth.

A transferência foi seguida de perto por uma equipa de agentes de operações especiais e alguns meios de comunicação conseguiram registar o momento em que o suspeito chegou ao aeroporto.

The man who allegedly kidnapped Cleo Smith is now behind bars in Perth, after being flown from #Carnarvon.



Terence Darrell Kelly was led to a small plane by specialist police, after his obsession with dolls was revealed. @DamoNews #9News pic.twitter.com/g4O9ULPG2e