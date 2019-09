Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter sacudiu, este sábado, a Albânia, ferindo cerca de 68 pessoas e originando danos materiais avultados, sem, de acordo com as primeiras informações, causar vítimas mortais. Segundo informações adiantadas pelo ministério da Defesa albanês, este é o pior terramoto registado no país em 30 anos.

O Instituto de Geociências de Tirana informou que o terramoto ocorreu às 14:04 GMT (15:04 de Lisboa), numa zona costeira a 30 quilómetros da cidade portuária de Durres e a uma profundidade de apenas 10 quilómetros. Onze minutos depois registou-se uma réplica de magnitude 5,4.

O terramoto provocou pânico e danos materiais consideráveis e segundo as primeira informações das autoridades albanesas contabilizavam-se 26 pessoas com “ferimentos consideráveis”.

Entre os edifícios que sofreram danos conta-se a Faculdade de Geologia da Universidade de Tirana, onde ruiu parte do telhado.

Ao receber a notícia do sismo, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, que se encontrava na cidade alemã de Frankfurt, a caminho de Nova Iorque, cancelou a viagem e regressou à Albânia.

O terramoto foi sentido também na ilha grega de Corfú, mas não causou danos, segundo uma fonte da Proteção Civil local.