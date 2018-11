Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no Alasca. Inicialmente, as autoridades lançaram um alerta de tsunami para a região, mas, uma hora depois do abalo, este alerta foi cancelado.

O epicentro do terramoto localizou-se a 12 quilómetros da cidade de Anchorage, no sul deste estado norte-americano.

A cidade fica próxima do encontro entre as placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, uma zona propícia ao acontecimento deste fenómenos.

Nas redes sociais foram partilhados vídeos que mostram o momento em que o abalo foi sentido.

Earth got beef with Anchorage pic.twitter.com/jDmqpO8CmZ — Billy Blizzard (@blizzardd_) November 30, 2018

daunting footage of a collapsed road exit in Anchorage, Alaska after today’s earthquake (via Dillon Vought) pic.twitter.com/22BLdX1uIr — J.D. Durkin (@jiveDurkey) November 30, 2018

Um dos vídeos mostra um buraco gigante que foi aberto no meio de uma das estradas na região de Anchorage.

RT @breaking9111: 7.0 Earthquake damages highway in Anchorage, Alaska pic.twitter.com/eO0n45yHCb breaking9111 — Nice Lady Andrea (@NiceLadyAndrea) November 30, 2018

Oh my god this is Vine road. That earthquake was a real one. Stay safe anchorage fam 🙏🏻 pic.twitter.com/Ax8v6VzcIA — 2natez (@natethegreat118) November 30, 2018

A aviação foi afetada e todos os voos com partida ou destino no aeroporto de Anchorage foram cancelados.

Ground stop for all aircraft headed through the Anchorage ARTCC until at least 1900 UTC. This includes both flights landing and overflights. pic.twitter.com/i6hytimmsl — NYCAviation (@NYCAviation) November 30, 2018

O estúdio da KTVA, uma televisão local, ficou parcialmente destruído, como mostra uma imagem partilhada por uma jornalista da estação.