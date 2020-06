Um sismo de magnitude 7.5 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira em Santa María Zapotitlán, no sul do México, junto à costa. A confirmação foi dada pelos Serviço Sismológico Nacional do México.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede nos Estados Unidos, confirma que existe risco de ocorrer um tsunami na sequência do sismo. A zona em risco de ser atingida por um tsunami envolve uma área num raio de mil quilómetros. O alerta estende-se a países vizinhos como Guatemala, El Salvador ou Honduras.

Segundo a mesma entidade, o sismo ocorreu às 10:29 locais (16:29 hora de Lisboa).

O epicentro do abalo foi sentido a 23 quilómetros da cidade de Crucecita, no estado de Oaxaca.

Apesar de ficar a quase 700 quilómetros do epicentro, a Cidade do México também sentiu a terra a tremer.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, já falou à nação, e confirmou que não há qualquer registo de vítimas ou danos.

Segundo o secretário dos Negócios Estrangeiros mexicano, Marcelo Ebrard, o protocolo de proteção civil foi imediatamente ativado. Vários edifícios foram evacuados em diferentes cidades, e a população mantém-se na rua até que o nível de alerta estabilize.

Activamos protocolo de protección civil — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 23, 2020

O terramoto teve uma profundida de 26,3 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Segundo os meios de comunicação mexicanos, não há registo de mortes ou danos.

SISMO Magnitud 7.5 Loc 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km pic.twitter.com/7QBBeTsb7S — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 23, 2020

A Proteção Civil do estado de Oaxaca já confirmou a existência de pelo menos uma réplica, registada com uma magnitude de 5.2 na escala de Richter.