Foi em Minneapolis, no sítio onde morreu George Floyd que o seu irmão, Terrence Floyd, e uma multidão se juntaram para apelar à paz e para que se faça justiça.

Em resposta, a multidão gritou “Qual é o nome dele? George Floyd” e “Um já foi, faltam três”, referindo-se aos quatro agentes da polícia envolvidos no caso.

Derek Chauvin, o polícia que se colocou de joelhos sobre o pescoço de George Floyd, foi detido quatro dias após o incidente e foi acusado de homicídio, mas os manifestantes exigem que os seus colegas também sejam processados.

Terrence Floyd, George Floyd’s brother, has sent a profound message of peace and progress:



“Let’s do this another way. Let’s stop thinking that our voice don’t matter, and vote. Not just vote for the President… vote for everybody. Educate yourself.”pic.twitter.com/GoGmCR0WIn