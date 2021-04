Uma corrida quotidiana nas planícies de Wyoming (EUA) acabou por se transformar num momento de absoluto terror para Evan que deu por si a “dialogar” com um urso e a evitar o ataque do predador.

O encontro tornou-se viral após ter sido filmado por Evan. O vídeo mostra mostra um urso preto a sair da floresta em direção ao corredor.

As coisas complicaram-se quando o animal chegou a metros de Evan, levando o homem a gritar e acenar com uma lata de spray pimenta.

J á vi muitos ursos na floresta, mas esta foi a primeira vez que um mostrou algum interesse por mim ", exclama o cineasta nervoso. "Devia de estar com muita fome!"

Apesar do perigo, Matthews decidiu renunciar ao spray pimenta e, em vez disso, optou por argumentar com o animal.

Ei - não! Não me importo se estás com fome. Eu não sou o teu alimento", ouve-se Evan no vídeo à medida que a fera continua a avançar. "Claro, podemos dar um passeio, se quiseres", diz ainda.