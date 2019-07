/ IS

A polícia antiterrorista italiana apreendeu um míssil ar-ar e outro armamento de guerra numa rusga realizada no norte de Itália, com o objetivo de desmantelar grupos de extrema direita. A operação resultou ainda na detenção de três homens e na apreensão de vários materiais de propaganda neonazi.

Os meios de comunicação italianos revelaram os nomes dos que foram detidos nesta operação: Fabio Del Bergiolo, de 50 anos, membro do partido de extrema-direita Forza Nuova, Fabio Bernardi, de 51 anos, - ambos italianos - e Alessandro Monti, de 42, de nacionalidade suíça.

O advogado de Bergiolo disse à imprensa que o cliente é entusiasta e colecionador de armamento e que as armas apreendidas não estavam ligadas a ações terroristas. Os advogados dos restantes detidos não quiseram comentar o caso.

As autoridades suspeitam que o míssil, um Matra Super 530 F de 800kg, que está operacional, terá pertencido, originalmente, às forças armadas do Qatar. A polícia italiana está a tentar determinar como chegou a Itália.

Oggi la #Digos sequestra armi e un MISSILE aria-aria a militanti neo-nazisti. Intanto Salvini dichiara su tutto, incontra tutti, ma non un commento sull'unico clamoroso fatto che gli spetta di competenza. Si chiama “sicurezza”, ministro! pic.twitter.com/ZJn3U2OUWA — Pd Fvg (@pdfvg) July 15, 2019

A polícia de Turim revelou que as rusgas faziam parte de uma investigação, que já durava há cerca de um ano, ao envolvimento de grupos de extrema-direita italiana nos conflitos do leste da Ucrânia. Esta investigação foi conduzida com base em mensagens trocadas através de WhatsApp.

“Até agora, nada nos leva a suspeitar de um plano em marcha para o uso destas armas.” explicou Eugenio Spinan, um responsável da polícia antiterrorismo.