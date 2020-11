O líder da Tesla, Elon Musk, tornou-se no segundo homem mais rico do mundo, ultrapassando Bill Gates, de acordo com a classificação de multimilionários da agência Bloomberg.

A fortuna do fundador da Tesla, fabricante de veículos elétricos, aumentou na segunda-feira em 7,2 mil milhões de dólares e ascendeu a 128 mil milhões de dólares (107,7 mil milhões de euros).

O mediático dirigente da Tesla, que é também co-fundador da empresa espacial SpaceX, já tinha visto a sua fortuna superar a de Mark Zuckerberg, líder do Facebook, e a de Bernard Arnault, que dirige o grupo de artigos de luxo LVMH.

Segundo esta classificação, à frente de Musk, de 49 anos, está apenas o fundador da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna calculada em 182 mil milhões de dólares.

Bill Gates é o terceiro, com 127,7 mil milhões de dólares. O antigo co-fundador da Microsoft tem dedicado parte da sua fortuna à fundação Bill e Melinda Gates.

A ascensão fulgurante de Musk está associada à subida dos títulos da Tesla em Wall Street, com ganhos de 500% desde o início do ano.