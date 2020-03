Os hospitais da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA), estão em preparativos para usar o sangue de pessoas que recuperaram de Covid-19 como um possível antídoto para o novo coronavírus, segundo a revista Nature.

Os investigadores nova-iorquinos esperam que a abordagem centenária de usar nos doentes o sangue carregado de anticorpos daqueles que sobreviveram a uma infeção ajude a cidade - que é neste momento o epicentro do surto nos EUA - a evitar o destino de Itália, onde as unidades de cuidados intensivos estão tão cheias que os médicos não têm ventiladores de respiração para todos os que precisam.

Esta tentativa segue os estudos já feitos na China, onde foi tentada a mesma medida, mas com plasma - a fração do sangue que contém anticorpos, e não com glóbulos vermelhos das pessoas que recuperaram de Covid-19.

Até ao momento, ainda só há resultados preliminares da experiência chinesa, sendo de notar que, durante os anteriores surtos de síndrome respiratória aguda grave (SARS) e do ébola, a abordagem através da injeção do plasma dos recuperados teve um sucesso modesto.

Mas os cientista norte-americanos esperam aumentar a taxa de êxito do tratamento ao usar o sangue dos doadores, que é repleto de anticorpos, nos doentes que tenham a maior probabilidade de recuperar.

Nova Iorque é o epicentro da crise do novo coronavírus nos Estados Unidos, com números de casos e de vítimas mortais que seguem a progressão verificada em cidades como Madrid e Milão.