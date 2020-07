O presidente do Brail Jair Bolsonaro, de 65 anos, revelou, esta segunda-feira, à CNN Brasil que está com sintomas de Covid-19.

Segundo a cadeia de televisão, o presidente brasileiro revelou que está com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue, e revelou que está a tomar hidroxicloroquina.

Num vídeo com apoiantes que se encontravam junto à residência oficial do Palácio da Alvorada, Bolsonaro reveleu que fez um raio X pulmonar e novo teste à Covid-19.

Num vídeo divulgado pelo canal do YouTube Foco do Brasil, o presidente aparece depois de ter vindo do hospital e garante que "está tudo bem".

"Estou evitando [a aproximação com pessoas] que vim do hospital agora. Fiz um raio X ao pulmão, o pulmão está limpo, está bem? Vou fazer o exame de covid daqui a pouco, mas está tudo bem", afirmou.

O presidente brasileiro fez os exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e cancelou os compromissos agendados para terça-feira, dia em que será conhecido o resultado do teste de coronavírus.

Bolsonaro já fez três testes para detecção do coronavírus todos negativos.

O Brasil totaliza hoje 65.487 vítimas mortais e 1.623.284 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, informou hoje o Governo brasileiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.