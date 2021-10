O corpo de um menino de nove anos, em avançado estado de decomposição, foi encontrado dentro de uma casa em Houston, no Texas. No apartamento foram ainda encontrados três menores, visivelmente debilitados.

De acordo com informação avançada pela Fox News, que cita as autoridades, um dos jovens, de 15 anos, terá avançado que o irmão estaria morto há cerca de um ano e que a mãe não ia a casa há alguns meses.

Sheriff Ed Gonzalez updating media at 3535 Green Crest. Three juveniles were found alone in a home, along with a deceased juvenile. Homicide investigators long with CPS and Child Abuse investigators are on scene. #HouNews pic.twitter.com/SpJXHbBswy

O jovem, assim como outras duas crianças, ambas menores de dez anos, foram encontrados este domingo sozinhos em casa.

“As crianças mais novas pareciam desnutridas e mostravam sinais de lesões físicas”, escreveu o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, no Twitter, avançando ainda que foram encontrados restos mortais de um menino.

Update to scene on Green Crest; a teen (15) adviser that his 9-yr-old brother had been dead for a year and his body was in the room next to his. Deputies found skeletal remains of a small child. Deputies also found two other male children in the apt unit under the age of 10. Both https://t.co/GTDcKeM03K