Milhares de tartarugas foram resgatadas do mar da costa do Texas por estarem quase congeladas.

Uma brutal onda de frio congelou a zona e apanhou a população desprevenida.

Cerca de 4.700 tartarugas tiveram de ser retiradas das praias pela guarda costeira.

Os animais foram colocados num centro de congressos, onde as aguardavam recipientes com água.

As tartarugas vão ali permanecer até que a água do mar aqueça o suficiente para que possam voltar ao seu habitat.

A onda de frio deixou já milhões de pessoas no Texas sem luz e as temperaturas do ar e da água caíram abaixo do normal.