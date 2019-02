Quatro crianças, com idades entre um, três, quatro e cinco anos, subnutridas foram resgatadas depois da polícia de Virginia, no Texas, EUA, ter sido chamada para responder a uma denúncia de distúrbios numa casa perto de Rhome.

Enquanto falavam com o casal, um dos agentes ouviu um barulho e encontrou as quatro crianças que pouco ou nada disseram quando foram encontrados. Segundo avança a KTVT, que cita fonte policial, as duas crianças mais velhas estavam presas em casotas para cães.

De acordo com o xerife Lane Akin, da polícia de West County, as crianças estavam famintas, cheias de sede e cobertas de urina e fezes. Na casa havia comida, mas esta estava trancada dentro de armários altos para que as crianças não a conseguissem alcançar.

"Os nossos agentes deram comida e água às crianças. Perante a subnutrição e outras preocupações, foi chamado o serviço de urgência", acrescentou Akin.

A mãe das crianças, Paige Harkins, foi detida, assim como o namorado, Andrew Fabila, de 24 anos, pai da criança mais nova.

De acordo com as autoridades, Paige e Andrew foram acusados de quatro crimes contra crianças, sendo que a mãe foi ainda acusada de violência familiar. Antes da polícia chegar ao local, o casal tinha-se envolvido numa luta, tendo Andrew ficado com graves lesões na cara. O pai da criança teve mesmo de receber tratamento hospitalar.

O casal foi detido e será presente a juiz. As crianças foram levadas para o hospital para serem avaliadas e estão sob a custódia do serviço de proteção de menores.

Em declarações à KTVT, uma das vizinhas da família revelou que nem sequer sabia que ali viviam crianças.