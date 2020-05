A polícia inglesa está a investigar a morte de um recém-nascido, em Newbury, Berkshire, e já deteve um casal, anunciaram as autoridades, que procuram, no entanto, quem possa ter mais informações sobre o sucedido.

Colby Lawton, que nasceu a 10 de abril, morreu no último sábado, na véspera de completar um mês, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

O caso foi divulgado pela polícia do Vale do Tamisa na quinta-feira, mas as autoridades não revelaram se os dois detidos, um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 24, são os pais ou qual o seu grau de parentesco ou relacionamento com a criança, adiantando apenas que são ambos de Newbury, a mesma localidade.

O resultado preliminar da autópsia não foi conclusivo e, por isso, a "causa de morte é incerta", indicou a polícia, em comunicado.

Os serviços de emergência chamaram a polícia a uma residência em Fountain Gardens, cerca da 01:50 da madrugada de sábado, depois de acionados para o auxílio a um recém-nascido.

O bebé chegou com vida ao hospital, mas acabaria por morrer.

Na quinta-feira, um homem e uma mulher foram "detidos por suspeita de homicídio".

Este é um incidente trágico e angustiante e compreendo que estas notícias causem grande preocupação e transtorno na comunidade. (...) Peço a quem tenha informações que possam ser relevantes para a investigação que contactem, urgentemente, a polícia", pediu o inspetor-chefe da unidade criminal da Polícia do Vale do Tamisa, Stuart Blaik.

As autoridades pediram, ainda, à comunicação social que se referisse à criança como Colby Lawton e não como como Colby Stroud, como foi anunciado inicialmente, uma vez que o menino ainda não tinha sido registado e foi pedido às autoridades que fizessem essa referência.