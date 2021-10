A competição é para amantes de animais e tem um singelo objetivo: celebrar o papel positivo dos animais de estimação na vida de quem os tem por perto. Chama-se Comedy Pet Photo Awards e as 40 fotografias finalistas da edição de 2021 já foram escolhidas. Entre as imagens, há cães que posam no sofá, cavalos que riem e gatos ginastas, mas todas mostram momentos únicos - e muito divertidos - partilhados entre animais e seus donos. Os vencedores do concurso serão anunciados em novembro e os finalistas foram escolhidos de entre cerca de duas mil participações enviadas de todo o mundo. A competição foi criada pelos fotógrafos por trás do Comedy Wildlife Photography Awards e que, assim, conseguem angariar fundos para distribuir por associações de apoio à vida animal.