O Príncipe Louis celebra três anos, esta sexta-feira, e os Duques de Cambridge fizeram questão de assinalar a data com uma fotografia inédita do terceiro filho.

Three tomorrow! 🚲

Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. 🎈 pic.twitter.com/AGgfLI39tW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2021

A imagem partilhada, no Twitter, por Kate Middletin e pelo Príncipe William foi tirada na última quarta-feira, antes do primeiro dia de Louis em foi ao infantário, e foi capturada pela própria duquesa, no Palácio de Kensington.

Tirada esta semana pela duquesa, antes de sair para o primeiro dia de infantário. Os Duques de Cambridge estão felizes por poderem partilhar esta imagem do Príncipe Louis”, pode ler-se na publicação.

O Príncipe Louis é o quinto elemento na linha de sucessão ao trono britânico, atrás dos dois irmãos mais velhos, Príncipe George e Princesa Charlotte.

Na última semana, o Palácio de Kensington já tinha partilhado uma série de novas fotografias da Raínha Isabel II e do falecido Príncipe Philip rodeados por alguns dos bisnetos, incluindo o Príncipe Louis.