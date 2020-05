A escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga “Harry Potter”, vai publicar um novo livro infantil, intitulado “The Ickabog”, um conto de fadas que será disponibilizado ‘online’, gratuitamente e em formato de série, a partir de hoje.

O anúncio foi feito pela própria autora, através do Twitter, que revelou a intenção de proporcionar às crianças, forçadas a permanecer em casa devido à pandemia de covid-19, a possibilidade de lerem a história antecipadamente à sua publicação em novembro.

J.K. Rowling tratou logo de esclarecer que este conto de fadas “sobre a verdade e o abuso de poder", que esteve guardado vários anos no seu sótão, não tem ligação ao universo de Harry Potter.

“The Ickabog” passa-se numa terra imaginária sem relação com qualquer outra obra de Rowling e será disponibilizado em série ‘online’, a partir de hoje, em 34 episódios gratuitos, sendo o último publicado a 10 de julho, segundo o anúncio feito pela autora no Twitter.

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS



2/13