A primeira-ministra britânica não conseguiu que o parlamento britânico apoia-se o segundo acordo, delineado na noite de segunda-feira com a Comissão Europeia. Numa votação menos renhida que o previsto, esta terça-feira, 391 deputados britânicos votaram contra o acordo e 242 a favor.

Esta derrota é a quarta maior de um governo britânico na casa dos comuns, ultrapassada apenas pelas votações ao Caso Campbell, ambas em outubro de 1924. A votação da primeira proposta do acordo foi rejeitado por uma diferença de 202 votos, a maior de sempre.

Um resultado que era previsto pelos analistas britânicos. Um dos deputados do DUP, partido que apoia o governo de Theresa May, terá mesmo afirmado que "ela vai cair em grande".

DUP MPs have now voted in the No lobby. One MP who has just left says "she is going down big".