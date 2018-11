Os ministros britânicos Dominic Raab e Esther McVey e os secretários de Estado Shailesh Vara e Suella Braverman demitiram-se de funções nesta quinta-feira, por discordarem do projeto de acordo do Brexit, alcançado na véspera entre Reino Unido e União Europeia.

Dominic Raab, ministro para o Brexit, defende que "não pode, em consciência, aceitar os termos do acordo propostos". Para Raab, o acordo é inaceitável e que "nenhuma Nação democrática jamais aceitou comprometer-se com um regime tão extenso".

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her.

Já McVey, ministra do Trabalho e Pensões, e uma das mais críticas do plano de Theresa May, considera que o mesmo "não honra os resultados do referendo" de 23 de junho de 2016, no qual 52% dos britânicos apoiaram a saída da União Europeia, e ultrapassa todas as linhas vermelhas.

"Passámos de nenhum acordo é melhor que um mau acordo para qualquer acordo é melhor que nenhum acordo", escreveu Esther McVey, na sua carta de demissão.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet

A secretária de Estado de Dominic Raab, Suella Braverman, que foi responsável pelo Grupo de Investigação Europeia (European Research Group no original) antes de integrar o Governo, acredita que os britânicos vão considerar o acordo uma "traição".

It is with deep regret and after reflection that I have had to tender my resignation today as a Brexit Minister. Thank you for the opportunity. I look forward to working to support Brexit from the Backbenches. This has not been an easy decision.

Shailesh Vara, secretário de Estado para a Irlanda do Norte, foi o primeiro a anunciar a demissão, na sequência de um acordo que "deixa o Reino Unido numa casa em construção sem prazo limite quanto à sua soberania".

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD

