Recorde-se que a relação de Meghan e do pai é distante e ela nem chegou a convidá-lo para o casamento com príncipe Harry.

Thomas Markle foi mais longe e disse mesmo que Harry e Meghan parecem "almas perdidas", à procura sem saberem do quê.

Assinalando que a filha conseguiu "o sonho" de muitas mulheres, de casar com um príncipe, diz que Meghan e Harry estão a trocar tudo por dinheiro, num "embaraço" para a família real britânica. "Estão a torná-la um Walmart com uma coroa", disse.

Thomas Markle, diretor de fotografia na reforma, deu uma entrevista à agência Reuters, dizendo que "parece que três milhões de dólares e uma casa com 26 quartos não é suficiente para eles".

O pai de Meghan Marke lançou duras críticas à filha, depois de ser conhecido o acordo que os duques de Sussex fizeram com a coroa britânica , para se afastarem dos deveres reais.

