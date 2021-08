Que o Tik Tok está cheio de vídeos divertidos, excentricidades e coisas estranhas já sabíamos. O que não sabíamos é que também se batem recordes do Guinness.

Samantha Ramsdell, natural de Connecticut, nos Estados Unidos, provou ser a mulher com a maior boca do mundo. Aberta tem 6,56 centímetros e o diâmetro pode chegar aos 10 centímetros.

A mulher confessa que sempre teve uma boca grande, mas só depois de a partilhar nas redes sociais e, depois do fenómeno do tik tok, foi impulsionada a procurar por um record do Guinness.

Nunca pensei que seria possível ser tão famosa pela minha boca", diz, em declarações citadas pela CNN.

Com 1,7 milhões de seguidores no Tik Tok, a mulher de 31 anos faz as delícias dos fãs com vídeos como... enfiar três donuts na boca ou um pacote de batatas fritas grande.

A americana garante ainda que nem sempre teve uma vida fácil. Sofreu de bullying quando era jovem e tornou-se bastante insegura.

Hoje em dia, confessa que é uma das suas melhores características.