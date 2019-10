A fotografia é um dos meios de recordar momentos, mas assume uma importância ainda maior se esses momentos foram acontecimentos importantes. Capturas icónicas transformam o efémero em algo existente, palpável. A revista Time elegeu algumas das melhores fotografias de sempre.

A primeira imagem fotográfica foi tirada em França, e mostrava a vista de uma janela para o mar. Seguiu-se a importância da fotografia na política, que foi aproveitada por Abraham Lincoln, um dos mais famosos presidentes dos Estados Unidos.

Mas também há espaço para momentos que nos deixam sem palavras, como o monge budista que se imolou no Vietname ou as pessoas que se atiraram do World Trade Center, a 11 de setembro de 2011.

A fotografia viria a dar razão de ser a uma das profissões que ficaram na crista da onda no final do século XX. Os paparazzi surgiram em 1971, depois de um jornalista ter apanhado Jacqueline Kennedy desprevenida.