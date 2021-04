Um jovem de 18 anos foi apanhado, sexta-feira, no metro de Nova Iorque com uma AK-47 e um carregador cheio.

O suspeito, oriundo de uma aldeia no Ohio, estava sentado na estação de Times Square, no centro da cidade, a carregar o telemóvel, quando foi detetado por uma patrulha do trânsito da polícia nova-iorquina.

Além da kalashnikov, uma conhecida espingarda automática, Saadiq Teague, de Canal Winchester, tinha também na sua posse uma máscara de gás.

Não foi adiantada mais informação sobre as motivações do jovem, que foi acusado de quatro crimes de posse de arma e munições e um crime de posse de material relacionado com drogas, indicaram as autoridades, no sábado.

O comissário da polícia de Nova Iorque, Dermot Shea, elogiou já, publicamente, a intervenção da patrulha.

.@NYPDTransit cops on “routine” patrol in the @TimesSquareNYC subway station recovered this AK-47 & a loaded magazine from an 18 y/o from Ohio.



This story could’ve had a tragically different ending, but thanks to these diligent cops it ends with the suspect in handcuffs. pic.twitter.com/SkSyBzMdfV