O mercado de Natal de Estraburgo, onde na terça-feira se registou um tiroteio que causou pelo menos três mortos, vai ser hoje encerrado e todos os espetáculos previstos em instalações culturais da cidade francesa foram anulados.

O autarca de Estrasburgo, Roland Ries, referiu, em comunicado divulgado no Twitter, que as bandeiras vão ficar a meia haste e que será aberto um livro de condolências no município.

Roland Ries afirmou ainda que está a ponderar sobre o eventual encerramento das escolas, sendo que a Academia de Estrasburgo já anunciou que as aulas foram canceladas mas que a escola estará aberta para receber os alunos que não tiverem onde ficar.

En accord avec la mairie, suspension des cours mercredi matin dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Strasbourg. Il est recommandé aux parents de garder leurs enfants chez eux. Les écoles assureront leur fonction d'accueil pour les enfants qui se présenteront. — Académie Strasbourg (@acstrasbourg) 12 de dezembro de 2018

Pelo menos três mortos é o mais recente balanço do tiroteio que ocorreu no mercado de Natal de Estrasburgo.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ativou o gabinete de crise devido ao tiroteio, e o presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu-se para lá, anunciou o Eliseu.

A célula interministerial, que está a funcionar a partir do Ministério do Interior, reúne representantes dos ministérios e serviços encarregados de seguir a gestão da investigação do tiroteio em Estrasburgo, divulgou o gabinete do primeiro-ministro, citado pela agência France-Presse.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, está igualmente em ligação com o gabinete de crise a partir de Estrasburgo, para onde se dirigiu, segundo o Eliseu.

O Ministério Público francês anunciou, entretanto, a abertura de uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

Segundo a polícia francesa, o autor do ataque, que continua em fuga, foi ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local.