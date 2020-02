Um soldado tailandês matou pelo menos 12 pessoas, este sábado, num tiroteio, junto a um centro comercial, na Tailândia. Várias pessoas terão ficado feridas. Os números são avançados pela imprensa local, que cita fontes policiais.

O atirador usou uma metralhadora e atirou sobre vítimas inocentes, matando e ferindo várias pessoas”, disse um porta-voz da polícia.

De acordo com a polícia, o homem roubou um veículo no quartel, antes do ataque.

Foi estabelecido um perímetro de segurança de dois quilómetros em torno do Terminal 21 da cidade de Khorat, conhecida como Nakhon Ratchasima.