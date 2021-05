Pelo menos nove pessoas morreram na sequência de disparos de arma de fogo numa escola em Kazan, no centro da Rússia, tendo o atirador sido capturado, de acordo com as agências Interfax e Ria Novosti.

Segundo os serviços de socorro, citados pela Interfax, o balanço provisório indica que morreram oito alunos e um professor.

Não foi, por enquanto, revelada a identidade do alegado atacante.