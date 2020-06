Um menino de cinco anos angariou mais de um milhão de libras em menos de um mês para o hospital que salvou a sua vida quando era bebé.

Tony Hudgell, do Reino Unido, perdeu as duas pernas com apenas cinco semanas de vida após sofrer maus tratos por parte dos seus pais biológicos. Agora, as muletas e as próteses dão-lhe alguma autonomia.

Paula, a sua mãe adotiva, disse que “apesar de Tony ter sofrido tanto no começo da sua vida, hoje ele é uma criança feliz e confiante, que ama a vida. Não podíamos estar mais orgulhosos dele”.

Depois de se inspirar no capitão Moore, que arrecadou mais de 30 milhões de libras para o NHS no auge da pandemia do novo coronavírus, dando 100 voltas ao jardim da sua casa, Tony decidiu que queria assumir um desafio semelhante para angariar dinheiro para o hospital pediátrico Evelina, em Londres.

O menino comprometeu-se a andar um pouco todos os dias até chegar à meta dos 10 quilómetros. Até agora, já atingiu os 8,3 quilómetros.

Janet Powell, uma das diretoras daquele hospital, disse que a angariação de fundos de Tony fará “uma enorme diferença”.