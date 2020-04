Tony Spell, um pastor do Louisiana, conhecido por ir contra as ordens de isolamento social e incentivar as pessoas a participarem em grandes eventos na igreja durante a pandemia do novo coronavírus, está agora a pedir aos seus seguidores que entreguem os seus cheques estímulo à igreja.

A medida foi criada pelo governo americano e prevê a atribuição de mais de mil dólares em transferências diretas a cada cidadão, no âmbito do programa de apoio económico de combate ao novo coronavírus.

Spell, que dirige a “Igreja do Tabernáculo da Vida”, referiu que a ordem de isolamento deveria isentar as igrejas. Na Páscoa, realizou um grande evento, com mais de mil participantes em sete edifícios diferentes.

Segundo o pastor, os evangelistas e os missionários já não recebem ofertas há mais de um mês e afirmou mesmo que ele, a sua mulher e o seu filho já fizeram o seu donativo.

“Queremos desafiá-lo, se puder, a dar o seu cheque estímulo a evangelistas e missionários, uma vez que eles não recebem o seu”, afirmou.

Tony Spell sublinhou ainda que quem não pertence às igrejas pode fazer o seu donativo através da internet.