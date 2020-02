Uma deputada britânica foi fortemente insultada nas redes sociais, por ter usado uma camisola que deixava o ombro à mostra, durante um debate na Câmara dos Comuns, em Londres, na segunda-feira.

Tracy Brabin, 48 anos, eleita Batley e Spen, depois da morte de Jo Cox, é deputada da oposição e considerada a ministra-sombra da Cultura. Durante o debate no parlamento vestia uma camisola preta, que lhe deixava o ombro direito à mostra, não se vislumbrando também roupa interior.

A parlamentar, que antes de enveredar pela política foi atriz, não deixou, porém, os críticos sem resposta e foi, precisamente, a sua resposta que acabou por se tornar viral nas redes sociais, muito mais do que a sua fotografia em Westminster.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF