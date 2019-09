Os oficiais da Guarda Costeira dos EUA, a bordo do cruzador Valiant, intercetaram um semissubmersível de autopropulsão que carregava cerca de cinco mil quilos e meio de cocaína na zona este do Oceano Pacífico.

Quatro suspeitos foram detidos dentro da embarcação de doze metros, designada popularmente de “narcosubmarino”, embora a maior parte da estrutura não seja totalmente submersível.

O “narcosubmarino” foi primeiro detetado por jatos de patrulha marítima e a Joint Interagency Task Force South, uma organização multinacional que coordena operações anti-crime nos mares que banham as costas da América do Sul e América Central, direcionou o cruzador Valiant para interceptar os narcotraficantes.

The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.



